Bridge Resort 4*

Основные общественные зоны комплекса объединены атриумом главного корпуса и включают в себя ресторан со шведской линией, банкетный зал, лобби-бар, 7 конференц-залов. В летний период на территории комплекса открыты летнее кафе, бар у бассейна, детское кафе.
В состав гостиничного комплекса входит основной 8-этажный корпус и 11 типовых 5-6-этажных корпусов, названных в честь столиц 11 стран: Афины, Вена, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Рим, Рио-де-Жанейро, Сидней, Стамбул и Токио.
Главный символ комплекса – мост, связывающий между собой все здания и дарящий возможность путешествовать по разным городам, не покидая территории комплекса. Номера отеля, оформленные в пастельных тонах, отличаются удобным дизайном и оригинальными световыми решениями.
В главном корпусе расположен Wellness Club SQ с комплексом крытого и открытого бассейна для взрослых, детского бассейна, подогреваемых круглогодично, джакузи, тренажерным залом, двумя финскими саунами и хамамом предоставляющихся бесплатно для всех гостей отеля.
Отель находится по соседству с экскурсионными и главными олимпийскими объектами. Удобное местоположение гостиничного комплекса позволяет совмещать отдых в горах с пляжным и санаторно-курортным отдыхом.
Настольный теннис, дартс, сауна, фитнес-центр, частная пляжная зона, крытый бассейн, прокат велосипедов, детская игровая площадка, караоке, игровая комната с приставкой X-Box, дневная и вечерняя анимация – круглый год, в будние дни — живая музыка в лобби-баре Главного корпуса.
На территории есть все необходимое для проведения массовых и публичных мероприятий. Оборудованные залы и переговорные комнаты позволят провести любой формат конференций
В ресторанах гостиничного комплекса Bridge Resort можно прекрасно провести время и насладиться блюдами европейской, итальянской, французской и многих других кухонь мира. Первоклассные повара удивят вас разнообразием вкусов!
Для детей работает детский бассейн, игровая комната, есть кровать-манеж и детский стульчик в зале питания. Посещение детской комнаты в возрасте с 2 до 4 лет возможно с родителями, от 4-х лет – без родителей.
Детский клуб «Оранжевый город» — это игровой детский клуб с профессиональными воспитателями, где можно оставить детей без родителей от 2-х лет, как на час, так и на целый день. Данная услуга является платной.