BRIDGE RESORT

BRIDGE RESORT

Bridge Resort 4*

– семейный отель, который включает в себя медицинский и spa-центры, комплекс бассейнов, собственный пляж, рестораны, бары, конференц-залы, детские клубы и workout-площадки.

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Bridge Resort & Family

Об отеле

Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort 4* расположен в экологически чистой зоне, тихой и уютной Имеретинской низменности города Сочи, в 150 м от моря.

Основные общественные зоны комплекса объединены атриумом главного корпуса и включают в себя ресторан со шведской линией, банкетный зал, лобби-бар, 7 конференц-залов. В летний период на территории комплекса открыты летнее кафе, бар у бассейна, детское кафе.

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Номера

В состав гостиничного комплекса входит основной 8-этажный корпус и 11 типовых 5-6-этажных корпусов, названных в честь столиц 11 стран: Афины, Вена, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Пекин, Рим, Рио-де-Жанейро, Сидней, Стамбул и Токио.

Главный символ комплекса – мост, связывающий между собой все здания и дарящий возможность путешествовать по разным городам, не покидая территории комплекса. Номера отеля, оформленные в пастельных тонах, отличаются удобным дизайном и оригинальными световыми решениями.

Номерной фонд

Отдых в SPA

В главном корпусе расположен Wellness Club SQ с комплексом крытого и открытого бассейна для взрослых, детского бассейна, подогреваемых круглогодично, джакузи, тренажерным залом, двумя финскими саунами и хамамом предоставляющихся бесплатно для всех гостей отеля.

Дополнительно можно воспользоваться услугами косметолога, массажного кабинета, ногтевого сервиса, парикмахерской.

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Услуги и развлечения

Отель находится по соседству с экскурсионными и главными олимпийскими объектами. Удобное местоположение гостиничного комплекса позволяет совмещать отдых в горах с пляжным и санаторно-курортным отдыхом.

Настольный теннис, дартс, сауна, фитнес-центр, частная пляжная зона, крытый бассейн, прокат велосипедов, детская игровая площадка, караоке, игровая комната с приставкой X-Box,  дневная и вечерняя анимация – круглый год, в будние дни — живая музыка в лобби-баре Главного корпуса.

На территории есть все необходимое для проведения массовых и публичных мероприятий. Оборудованные залы и переговорные комнаты позволят провести любой формат конференций

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Рестораны и бары

В ресторанах гостиничного комплекса Bridge Resort можно прекрасно провести время и насладиться блюдами европейской, итальянской, французской и многих других кухонь мира. Первоклассные повара удивят вас разнообразием вкусов!

Каждое утро с 06:00 до 11:30 в гостиничном комплексе проходит завтрак по системе «шведский стол».
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Отдых с детьми

Для детей работает детский бассейн, игровая комната, есть кровать-манеж и детский стульчик в зале питания. Посещение детской комнаты в возрасте с 2 до 4 лет возможно с родителями, от 4-х лет – без родителей.

Детский клуб «Оранжевый город» — это игровой детский клуб с профессиональными воспитателями,  где можно оставить детей без родителей от 2-х лет, как на час, так и на целый день. Данная услуга является платной.

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BRIDGE RESORT

Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам.  Данный ресурс принадлежит ООО «Отели Сочи» и не является официальным сайтом отеля.

Общество с ограниченной ответственностью
«ОТЕЛИ СОЧИ»
ИНН/КПП: 6949115670/694901001
ОГРН: 1216900000491
ОКПО: 55648159

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Режим работы:

Отдел бронирования: с 8:00 до 22:00
Отдел бухгалтерии: с 8:00 до 22:00

Политика конфиденциальности
Адрес отеля

354349, Краснодарский край, ФТ Сириус, пгт. Сириус, ул. Фигурная, д. 45.

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