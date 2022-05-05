Bridge Resort 4*

Отель находится по соседству с экскурсионными и главными олимпийскими объектами. Удобное местоположение гостиничного комплекса позволяет совмещать отдых в горах с пляжным и санаторно-курортным отдыхом.

Настольный теннис, дартс, сауна, фитнес-центр, частная пляжная зона, крытый бассейн, прокат велосипедов, детская игровая площадка, караоке, игровая комната с приставкой X-Box, дневная и вечерняя анимация – круглый год, в будние дни — живая музыка в лобби-баре Главного корпуса.

На территории есть все необходимое для проведения массовых и публичных мероприятий. Оборудованные залы и переговорные комнаты позволят провести любой формат конференций